رئيس الوزراء الياباني يتعهد بإنعاش الاقتصاد على مدار الـ3 أعوام المقبلة

تعهد رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم الاثنين، باتخاذ خطوات على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، تتضمن خفض الضرائب لانعاش الاقتصاد الياباني الذي تعثر بسبب تباطؤ ارتفاع معدل التضخم ونمو الأجور.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا تعهد في خطاب السياسة الذي أدلى به خلال جلسة برلمانية استثنائية بتعزيز قدرة اليابان المتعلقة بالامدادات والعمل على نمو الاقتصاد بمساعدة ارتفاع الاجور المستدام وانتعاش الاستثمارات.

وقال كيشيدا "الاقتصاد، الاقتصاد، سوف أعطي أولوية للاقتصاد"، مضيفا "سوف أتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وتتضمن ارتفاع الاسعار بعزيمة راسخة، كما سوف أعمل على تقديم حلول نهائية بدون تأخير".

ويأتي خطاب كيشيدا، في اليوم الثاني للجلسة التي بدأت الجمعة الماضي، بعدما تراجعت شعبية مجلس الوزراء لأدنى مستوى منذ تولي كيشيدا منصبه في أكتوبر 2021.

كما أعرب كيشيدا عن استعداده لاقرار حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بحلول نهاية الشهر الجاري، وتقديم موازنة تكميلية للعام المالي الذي ينتهى في مارس 2024 لتمويل حزمة التحفيز، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي ستنتهى في 13 ديسمبر الماضي.

ولمواجهة ارتفاعات أسعار الطاقة التي ترجع بصورة كبيرة للحرب الروسية في أوكرانيا، قال كيشيدا إن الحكومة سوف تمدد العمل بدعم البنزين والكهرباء والغاز حتى الربيع المقبل، بعدما كان من المقرر أن ينتهى العمل به هذا العام.