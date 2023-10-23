مأساة إنسانية تحكيها إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

قالت أمل نعمان إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي، إن ما يحدث في فلسطين أمام العالم كله يدعو للخزي والعار بسبب هذا الصمت المريب رغم ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر بشرية ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل.



وأضافت أمل في حوارها ببرنامج( ساعة من مصر)، الذي يقدمه الإعلامي شريف الحسيني والإعلامية أميرة يحيي عبر قناة الحدث اليوم، أن أهالي غزة لن يتركوها قائلة:( كلنا في غزة مشروع شهداء ولن نترك أرضنا مهما فعلوا).



وتابعت: بيتي وبيوت أسرتي دمروا واستشهد والد زوجي وكل هذا يعطينا قوة وصلابة في مواجهة المحتل، فشعب فلسطين شعب صامد مرابض لن يفرط في أرضه أبدا.