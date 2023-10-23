وصول مساعدات اليونسيف الطبية لأفغانستان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" اليوم الاثنين إرسال أكثر من 80 طنا من المعدات الطبية للعاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد الزلازل المدمرة التي ضربت غرب البلاد.

وجاء في بيان المنظمة، أن المعدات التي تتضمن أدوية ومعدات طبية، بالإضافة إلى معدات جراحية للأطفال والحوامل، سوف تساعد نحو 43 ألف أسرة تعاني بعد كارثة الزلزال.

وطالب ممثل اليونسيف في أفغانستان فران إيكويزا بتوفير تمويل إضافي لمساعدة 96 ألف طفل تضرروا من الزلازل الأخيرة في المنطقة.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن نحو 1500 شخص قتلوا في الزلازل الأخيرة التي وقعت في إقليم هيرات والمناطق المحيطة به.

وكان زلزال مدمر تبعته عدة هزات ارتدادية أدت في السابع من أكتوبر الماضي لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية في غرب أفغانستان. وقدرت السلطات الأفغانية حصيلة القتلى بنحو 2400 قتيل.