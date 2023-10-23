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أليجري يشيد بمدافع يوفنتوس بعد حسم الكلاسيكو

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 6:36 م

أشاد ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، بالمدافع الشاب ديان هويسين بعد ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في سان سيرو، وذلك عقب فوز فريق السيدة العجوز على نظيره ميلان في كلاسيكو الدوري الايطالي بنتيجة 1-0 صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وأبرز الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصريحات أليجري عقب المباراة والتي أشاد فيها بالمدافع الهولندي صاحب الـ18 عاما قائلا: «لديه مهارات خاصة، يمكنه أن يصبح لاعبا كبيرا حقا».

وأشار رومانو إلى أن يوفنتوس قطع الطريق على محاولات ناديي برشلونة وبايرن ميونيخ للتعاقد مع هويجسن منذ أشهر، بتمديد عقد اللاعب مؤخرا حتى عام 2027.

ويحتل اليوفنتوس المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين خلف الإنتر المتصدر ونقطة واحدة خلف ميلان صاحب المركز الثاني في المسابقة.


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