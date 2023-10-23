قومي المرأة بمطروح: استهداف 155 ألف سيدة في حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة

أعلن المجلس القومي للمرأة بمطروح، استهدافه 155 ألف سيدة من خلال حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" بجميع مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث تم التعرف على مشاكل السيدات وتوعيتهم.

وأوضح المجلس استخراج بطاقات رقم قومي لـ1000 سيدة وطالبة بقرى ومراكز مدن مرسى مطروح والضبعة والحمام وسيوة والنجيلة وبراني، وكذلك تم عقد 74 ندوة توعية عن أهمية التوثيق وخطورة الزواج المبكر، وتوعية عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وفي المجال الصحي تم عقد 87 ندوة تثقيفية وتوعوية موسعة، منها المشاركة في حملة 100 مليون صحة من مديرية الشئون الصحية، عقد 12 ندوة لتوعية السيدات بضرورة الكشف والمشاركة في الحملة، 36 ندوة توعية عن تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل، وأهمية التطعيمات، و12 ندوة توعية عن ضرورة متابعة الحمل للحفاظ على صحة الأم، بالإضافة إلى عقد 3 دورات تدريبية على الإسعافات الأولية.