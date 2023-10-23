اليابان تحقق مع شركة جوجل الأمريكية للاشتباه في ارتكاب ممارسات احتكارية

بدأت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في اليابان تحقيقا مع شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل المملوكة لمجموعة ألفابيت للاشتباه في استغلال وضعها المسيطرة في السوق لمنع ظهور خدمات منافسة.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، أن هيئةالتجارة الحرة المعنية بحماية المنافسة في اليابان بدأت تحقيقا يتركز حول الاتهامات المحتملة بانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول ياباني القول إن الهيئة تعتزم جمع معلومات ووجهات نظر من جهات عديدة في إطار التحقيق، الذي يستهدف معرفة ما إذا كانت جوجل قد طالبت شركات تصنيع الهواتف الذكية وبطريقة غير مناسبة إعطاء الأولوية لخدمات بحث جوجل على أجهزة هذه الشركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التحقيق الياباني يأتي في الوقت الذي تحقق فيه سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية مع شركة جوجل التي تمتلك أشهر محرك بحث على الإنترنت في العالم. وتتهم السلطات الأمريكية شركة جوجل بإساءة استخدام سيطرتها على السوق لمنع المحركات الناشئة والشركات المنافسة الأكبر مثل مايكروسوفت من المنافسة في سوق محركات البحث.

واستمعت سلطات التحقيق الأمريكية لشهادات من مسئولين كبار في صناعة التكنولوجيا الأمريكية مثل ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت ورئيس آبل والمستشار المالي إيدي كو. ومن غير المتوقع انتهاء التحقيقات قبل العام المقبل. ومن المنتظر أن يدلي ساندر بياشي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل بشهادته خلال الأسابيع المقبلة.