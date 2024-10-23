تقرير أممي: الزواج المبكر يشكل تحديا للفتيات في باكستان

كشفت بيانات للأمم المتحدة أن هناك نحو 19 مليون طفلة متزوجة في باكستان، ما يجعلها تحتل المركز السادس عالميًا فيما يتعلق بالزواج المبكر.

وخلال جلسة تناولت أوضاع الفتيات حول العالم، أشار المتحدثون إلى أن الفتيات في باكستان يواجهن تحديات كبيرة في مجالات التعليم والصحة والتغذية والرفاهية.

وبحسب تقديرات نُشرت في صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يتراوح بين 20.3 إلى 22.1 مليون، منهم 12 مليون فتاة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف الفتيات المراهقات، 54% منهن، يحملن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، ما قد يعرض صحة الأم والطفل للخطر. كما تعاني حوالي 55% من المراهقات من نقص الحديد.

وخلال الندوة التي نظمتها جمعية النساء المناضلات من أجل التمكين (وايز)، حضرت مجموعة كبيرة من النساء، بمن فيهم عاملات المنازل وطالبات المدارس.

وذكرت بشرى خالق، المديرة التنفيذية للجمعية، أن الفتيات يتعرضن في كثير من الأحيان لضغوط مجتمعية تؤثر على استقلاليتهن وتحد من قدرتهن على متابعة تطلعاتهن المهنية.

كما أشارت إلى وجود قيود على حركتهن في بعض المناطق، مما يحد من فرص نموهن الشخصي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت نبيلة بهاتي، عضو فريق العمل في اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، أن زواج الأطفال لا يزال شائعًا، على الرغم من وجود قوانين تمنع ذلك، خاصة في المناطق الريفية.