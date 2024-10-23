مجموعة السبع تقدم قرضا لأوكرانيا بـ50 مليار دولار بضمان الأصول الروسية المجمدة

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تمضي قدما في مسألة تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، اعتمادا على أموال روسيا المجمدة.

واتفق زعماء دول المجموعة، التي تمثل الديمقراطيات الغنية، في وقت سابق العام الجاري على "إعداد القرض الضخم لدعم أوكرانيا في كفاحها الوجودي في وجه الغزو الروسي الشامل لأراضيها"، وفق تعبيرهم.

ويأتي القرض بضمان الفوائد على الأصول المجمّدة التي تعود للبنك المركزي الروسي.

وقال داليب سينج، نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشئون الاقتصاد الدولي، إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم قرض بقيمة 20 مليار دولار، من إجمالي القرض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان، وأخرون 30 مليار دولار.

وقال سينج: "بوضوح، لم يحدث شيء مثل هذا من قبل".