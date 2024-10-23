جامبا أوساكا يفوز على ناجويا في الدوري الياباني

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فاز فريق جامبا أوساكا على ضيفه ناجويا جرامبوس 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الياباني.

وشهدت الجولة نفسها فوز طوكيو فيردي على البيركس نيجاتا 2 / 0، وأوراوا ريد دياموندز على كاشيوا ريسول 1 / 0.

وسجل أهداف جامبا أوساكا، عيسى ساكاموتو (هدفان) في الدقيقتين 21 و28 ويويا فوكودا في الدقيقة 78.

في المقابل، سجل تشانج راي ها وهاروكي يوشيدا في الدقيقتين الخامسة و56 هدفي ناجويا جرامبوس.

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ناجويا جرامبوس عند 46 نقطة في المركز التاسع.