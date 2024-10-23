حزب الله ينعى رئيس مجلسه ‏التنفيذي ‌‏هاشم صفي الدين

نعى حزب الله، رئيس مجلسه ‏التنفيذي ‌‏هاشم صفي الدين، إثر غارة شنها جيش الاحتلال قبل أسابيع، وذلك بعد يوم من إسرائيل اغتياله.

وقال الحزب في بيان، إن هاشم التحق قدم جلّ حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة من عمره الشريف بمسئولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة.

وذكر الحزب في بيان: «نعاهد شهيدنا الكبير وإخوانه الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهدافها في الحرية ‏والانتصار».‏

وكان ينظر إلى هاشم صفي الدين بأنه الخليفة المحتمل لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل قبل أسابيع.