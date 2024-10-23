تركيا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر استهداف شركة لصناعات الطيران والفضاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن منفذي الهجوم الذي استهدف مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش)، نفذوا تفجيرات وأطلقوا الرصاص؛ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن اثنين على الأقل من منفذي الهجوم لقيا حتفهما.

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في مدينة قازان، بجمهورية تتارستان الروسية: "لدينا أربعة شهداء، و14 مصابا، أدين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع وأتمنى الرحمة لشهدائنا".

وقدم بوتين تعازيه لأردوغان في ضحايا الهجوم.

وقال رئيس بلدية قازان كهرمان كازان، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، إن الهجوم، على الشركة التي تقع على أطراف العاصمة أنقرة، قد هدأ لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، ولم يتضح من يقف وراء الهجوم.

ويذكر أن ميليشيات كردية وتنظيم داعش وجماعات يسارية متطرفة شنت هجمات في تركيا في السابق.

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة في موقع الهجوم تم بثها عبر التلفزيون، رجلا بملابس عادية يحمل حقيبة ظهر وبندقية هجومية.

وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة أن مجموعة من المسلحين وصلوا إلى مدخل المجمع في سيارة أجرة أثناء تبديل نوبات الحراسة، وفجر أحد منفذي الهجوم، على الأقل قنبلة، بينما اقتحم الباقون المجمع.

وأفادت القناة برؤية مروحيات تحلق فوق مقر الشركة.

وكانت قناة "إن تي في" ذكرت في وقت سابق أنه تم إرسال قوات أمن وسيارات إسعاف ورجال إطفاء إلى الموقع.