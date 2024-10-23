وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال يحرم أطفالنا في غزة من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال

قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد يحرم أطفال فلسطين من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال.

وأضاف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن "أطفالنا والطواقم الصحية معرضون لخطر كبير يهدد حياتهم ويمنعهم من التنقل والتوجه إلى مراكز التطعيم"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن الجرعة الثانية من اللقاح هامة وضرورية للوصول إلى المناعة الكاملة ضد مرض شلل الأطفال، ومنذ أيام تواصل وزارة الصحة الفلسطينية جهوداً كبيرة ومناشدات عاجلة للمنظمات والمؤسسات الصحية الدولية، لضرورة التحرك وزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان والسماح للطواقم والأهالي بتطعيم الأطفال.