زفيريف يهزم جيرون ويتأهل لربع نهائي بطولة فيينا للتنس

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تأهل الألماني أليكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة فيينا المفتوحة للتنس.

واحتاج زفيريف إلى 72 دقيقة فقط ليتغلب على الأمريكي ماركوس جيرون بنتيجة 6/ 2 و7/ 5، اليوم الأربعاء بدور ال16 للمسابقة، المقامة في العاصمة النمساوية.

وضرب زفيريف موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الإيطالي لورينزو موزيتي والفرنسي جايل مونفيس.

وقال زفيريف عقب فوزه بالمباراة: "لقد كان جيرون يرسل بشكل رائع في المجموعة الثانية، لذلك أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من إنهاء المباراة في مجموعتين فقط".

وما يزال زفيريف، الذي توج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، يعاني من مضاعفات إصابته بالتهاب رئوي، ما أجبره على عدم المشاركة في بطولة الصين المفتوحة في بكين وبطولة شنغهاي للأساتذة.

وأتم زفيريف: "لست في كامل لياقتي البدنية، الأمر يستغرق عدة شهور، لكنني أشعر بتحسن أكثر فأكثر".