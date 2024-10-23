الرئيس الصيني يشدد على أهمية وقف إطلاق النار فورا في غزة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة متدهور، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار فورًا في القطاع.

وأضاف خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية لقمة تجمع «بريكس» في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء: «علينا العمل للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحل مستدام للقضية الفلسطينية».

وتحدث في سياق آخر، عن أهمية عمل أعضاء بريكس على تطوير العلاقات بين دول التجمع، قائلًا إن دول بريكس عليها إظهار قدرات أعلى لتعزيز اقتصادها.

وشدد على أهمية إصلاح الاقتصاد العالمي، وتعزيز دول التجمع اتصالاتها في هذا الشأن، والحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن الاقتصادي.

وأشار إلى أن «النظام المالي الدولي يجب أن يتواكب مع التطورات المتسارعة في العالم».

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس» 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

كما يتناول إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.

وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.