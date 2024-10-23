باكستان تمدد اتفاقا يسمح للسيخ القادمين من الهند بزيارة واحدا من أقدس الأضرحة

جددت باكستان اتفاقا يسمح لزوار الأماكن المقدسة من السيخ القادمين من الهند بزيارة واحدا من أقدس الأضرحة في البلاد.

ويشار إلى أن الهند وباكستان منافسين شرسين في العديد من الأمور، إلا أن الاتفاق يوضح أن الجارتين لا تزالا قادرتين على العمل سويا بشأن بعض القضايا.

وكان وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس. جايشانكار، سافر إلى إسلام آباد قبل أسبوع لحضور اجتماعا لمنظمة تعاون شنغهاي. وقد كانت هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية هندي إلى البلاد منذ تسعة أعوام.

وقالت وزارة الخارجية في إسلام آباد في بيان لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن الاتفاق يسمح للسيخ بالقيام بزيارات بدون الحصول على تأشيرات إلى ضريح "جوردوارا كارتاربور صاحب"، الذي يقع بالقرب من الحدود مع الهند، لمدة خمسة أعوام أخرى.