المكسيك تعلن عن خطة للأغذية والزراعة قد تعيد البلاد إلى الثمانينيات

أعلنت رئيسة المكسيك الجديدة كلوديا شينباوم عن خطة زراعية الثلاثاء يمكن أن تجعل إنتاج الغذاء وتوزيعه في البلاد يبدو أكثر شبها بما كان عليه في ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت وجبات الطعام في المكسيك يهيمن عليها التورتيلا والفول والقهوة سريعة التحضير ومشروب الشيكولاتة الساخنة رخيصة الثمن.



وكانت مكونات تلك الوجبات تشترى قبل أربعة عقود في الغالب من المتاجر الحكومية التي كانت تخزن بعض السلع الأساسية.



وتعهدت شينباوم بإحياء ذلك النهج ومواصلة الجهود لتحقيق "السيادة الغذائية".

وقالت عن سياستها التي سيكون تركيزها الرئيسي على زيادة إنتاج الفول والذرة: "الأمر يتعلق بإنتاج ما نأكله".

وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج الفول بنسبة 30% خلال 6 سنوات لتعويض واردات الفول، وستنشئ مراكز بحثية لتوفير بذور الفول ذات الإنتاجية العالية.

ويبدو أن هذه السياسات تهدف إلى التصدي لاتجاهات السوق وما تبدو عليه مبيعات المواد الغذائية المكسيكية اليوم، حيث انخفض استهلاك معظم الأساسيات القديمة.