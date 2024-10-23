الشرطة الألمانية تسجل 6921 حالة دخول غير مشروع عبر الحدود في سبتمبر

سجلت الشرطة الاتحادية الألمانية 6921 حالة دخول غير قانوني عبر الحدود الألمانية في سبتمبر الماضي.

ويعد هذا العدد أقل بمقدار ضئيل مقارنة بما كان عليه في الشهور السابقة، حيث تراوح المعدل الشهري لهذه الحالات بين 7000 و7800 حالة منذ مارس الماضي، وفي المقابل، زاد عدد حالات الدخول غير المشروعة في الشهر الماضي مقارنة بعددها في يناير (6906 حالة) وفي فبراير (5998 حالة). ولم يتضح بعد ما إذا كان الانخفاض في سبتمبر مرتبطًا بتوسيع نطاق عمليات التفتيش على الحدود منتصف الشهر.

وأفاد بيان للشرطة الاتحادية، بأنها سجلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي دخول ما مجموعه 64 ألف و292 شخصا بشكل غير مشروع، وأن غالبية هؤلاء الأشخاص هم من اللاجئين. ووصل عدد هؤلاء الأشخاص في نفس الفترة من العام الماضي إلى 92 ألف و128 شخصا. وغالبا ما يتم إعادة الأشخاص الذين يتم ضبطهم أثناء الدخول غير القانوني، أما في حالة طلب اللجوء فيتم نقلهم إلى مركز إيواء.

يذكر أنه منذ 16 سبتمبر الماضي، وسعت ألمانيا إجراءات التفتيش الحدودية لتشمل الحدود الألمانية مع كل الدول التسع المجاورة لألمانيا وذلك بهدف الحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وشملت الإجراءات الجديدة الرقابة على حدود ألمانيا البرية مع كل من الدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.

أما عمليات التفتيش على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، فهي قائمة منذ فترة طويلة، كما تم تنفيذ إجراءات تفتيش على الحدود الألمانية مع فرنسا بسبب الألعاب الأولمبية، ويسري هذا الإجراء مبدئيا لمدة ستة شهور.