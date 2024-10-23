تامر أمين يكرر الاعتذار للإمارات: ما فعله ثلاثي الزمالك أساء إلى المصريين

قال الإعلامي تامر أمين، إن تدخلات مصرية ووساطات دبلوماسية وراء تبكير موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك، اللاعبان نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، ومدير الكرة عبدالواحد السيد، في الإمارات، لتُجرى غدًا الخميس بدلًا من يوم 29 أكتوبر.

ويواجه ثلاثي الزمالك، اتهامًا بالاعتداء على أحد المنظمين في مباراة نصف نهائي بطولة السوبر أمام بيراميدز.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن جلسة الغد يُرجَّح أن تتضمن إصدار الحكم على الثلاثي.

وتابع: «كل التقدير والاحترام للقضاء الإماراتي ولا نطلب تدخلًا ولا تأثرًا ولا تغييرًا.. لا نطلب إلا الحق والعدل وتطبيق القانون»، مُكرّرًا الاعتذار لدولة الإمارات واللجنة المنظمة لبطولة السوبر ولفرد الأمن الذي جرى الاعتداء عليه.

واستكمل - مخاطبًا فرد الأمن: «أرجو أن تقبل أسفنا واعتذارنا لأن ما حدث من مصريين أساء إلينا جميعًا وبالتالي وجب علينا جميعًا الأسف والاعتذار».

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الخميس باستاد محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وبجانب سخونة المباراة المرتقبة، يثار جدل كبير إزاء قضية ثلاثي الزمالك الذي يخضع للتحقيقات حاليًا في الإمارات.