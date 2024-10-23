إستونيا تدعو حلفاء الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي

دعا رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال الثلاثاء حلفاء الناتو إلى رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول قمة الحلف عام 2025 في لاهاي.

وبعد لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في تالين، قال ميشال إن الهدف الحالي، حيث ينفق كل عضو ما لا يقل عن 2% من ناتجه المحلي الإجمالي على الدفاع، لم يعد يناسب "واقع الوضع الأمني اليوم".

وأضاف ميشال: "يجب على جميع الحلفاء أن ينفقوا 5ر2% على الأقل"، مشيرا إلى أن الهدف الأعلى يجب أن يكون هدفا مشتركا. واعتبر أن هذا سيظهر للمعارضين والحلفاء على حد سواء أنه "لا ينبغي اختبار عزيمتنا".



وتشعر إستونيا، التي تشترك في الحدود مع روسيا، بالتهديد بشكل خاص منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل أكثر من عامين ونصف العام.

وتنفق إستونيا، التي يبلغ تعداد سكانها2ر1 مليون نسمة، 4ر3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وهو ما يتجاوز كثيرا الهدف الحالي الذي حدده حلف الناتو.