 سانفريس هيروشيما يهزم سيدني الأسترالي بثنائية في أبطال آسيا - بوابة الشروق
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سانفريس هيروشيما يهزم سيدني الأسترالي بثنائية في أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 5:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 5:16 م

فاز فريق سانفريس هيروشيما الياباني على ضيفه سيدني الأسترالي 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ستاد مدينة هيروشيما، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2.

وسجل شونكي هيجاشي وبيروس سوتيريو في الدقيقتين 20 و55 هدفي سانفريس هيروشيما، في حين أحرز ماكس بورجيس هدف سيدني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة غدا الخميس، حيث يلتقي كايا إيلويلو الفلبيني نظيره إيسترن من هونج كونج الصين على ستاد ريزال ميموريال في مانيلا.

وانفرد سانفريس هيروشيما بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لسيدني، في حين لا زال فريقا إيسترن وكايا إيلويلو من دون نقاط.


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