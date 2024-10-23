تقارير: رودريجو يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو

أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، سيغيب عن لقاء برشلونة، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وكان رودريجو أصيب أمام بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، سيخسر ريال مدريد جهود رودريجو في الكلاسيكو، لكن لن يتم الكشف عن مدى الإصابة بالضبط قبل الغد.

وأشارت الفحوصات الأولية أن رودريجو يعاني من إصابة في أوتار الركبة بالساق اليمنى، ومع بقاء 3 أيام فقط على مواجهة برشلونة، من الصعب التفكير في أن اللاعب سيكون جاهزًا في الوقت المناسب لخوض الكلاسيكو.

وذكرت أن ريال مدريد يريد معرفة درجة الإصابة، حيث إن هناك تمزقا، لكن غير محدد إذا كان كبيرًا أو صغيرًا.