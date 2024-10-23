نائب المستشار الألماني يشدد على ضرورة إتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الهند

شدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في مستهل زيارته للهند، على ضرورة إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند بسرعة.

يذكر أن هابيك، المنتمي لحزب الخضر، يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، وهو المرشح المحتمل عن الحزب لمنصب المستشار في انتخابات عام 2025.

وقبل مغادرته إلى نيودلهي، قال هابيك اليوم الأربعاء:" لقد استمرت المفاوضات حول هذا الموضوع لمدة 20 عامًا، وهذه ليست الوتيرة المعتادة لألمانيا. لننظر ما إذا كان بإمكاننا أن نحل بعض العقد".

وسيشارك هابيك في الهند في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ التابع لقطاع الأعمال الألماني، كما سيشارك بعد غد الجمعة في المشاورات الحكومية الألمانية-الهندية، والتي من المقرر أن يحضرها المستشار أولاف شولتس وأعضاء آخرون من الحكومة في العاصمة الهندية.

وسافر هابيك ووزير العمل هوبرتوس هايل بالفعل اليوم. ويسعى هايل المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى استقدام كوادر فنية من الهند إلى ألمانيا، وقال هايل إن الهند، الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، تعتبر "شريكًا مثاليًا" في هذا المجال.

وأضاف هايل:" يدخل إلى سوق العمل في الهند مليون شخص إضافي شهريًا". وكان مجلس الوزراء الألماني أقر يوم الأربعاء الماضي استراتيجية لتسهيل استقدام العمال المهرة من الهند، ومن المنتظر أن يتم العمل خلال هذه الزيارة على دفع تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ويتوجه المستشار شولتس غدا الخميس إلى الهند برفقة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، كما ستشارك وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزميلتها وزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر في المشاورات الحكومية الألمانية-الهندية.