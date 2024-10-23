 صفارات الإنذار تؤخر مغادرة بلينكن لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفارات الإنذار تؤخر مغادرة بلينكن لإسرائيل


نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:41 ص

أفادت شبكة «سي إن إن»، صباح الأربعاء، بتأخر مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لتل أبيب؛ بسبب صفارات الإنذار التي تدوي وسط وشمال إسرائيل.

وأشارت الشبكة إلى أن صفارات الإنذار استمرت في الدوي بالمنطقة؛ إثر إطلاق حزب الله اللبناني دفعة صواريخ.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار أطلقت في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما أكد سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال اعتراضه صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

وفي السياق نفسه، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن العملية، دعما لقطاع غزة ومقاومتها، ودفاعا عن الشعب اللبناني.

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