 سفير مصر لدى لبنان: الإسرائيليون يتذرعون بأي أمر لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير مصر لدى لبنان: الإسرائيليون يتذرعون بأي أمر لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار


نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 12:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 12:53 م

قال علاء موسى، السفير المصري لدى لبنان، إن الجهود مستمرة منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار، منوهًا أنها تواجه دائمًا بـ«التعنت الإسرائيلي».

وأضاف في تصريحات لفضائية «MTV» اللبنانية، اليوم الأربعاء: «جهودنا مستمرة منذ فترة طويلة لوقف النار، ونواجه دائماً التعنّت الإسرائيلي؛ إذ يتذرّع الإسرائيليّون بأي أمر لإفشال المفاوضات».

ونوه أن «تصرّفات الحكومة الإسرائيليّة لا تدلّ سوى على مزيد من التصعيد»، مشددًا على أهمية الضغط على حكومة الاحتلال لمنع اتساع نطاق الحرب.

وأكمل: «الدول العربيّة مقتنعة بأنّ لبّ الصراع يأتي من غزّة، وبأنّ استمرار العدوان في القطاع سيشعل جبهات أخرى، لذا نركّز على ضرورة وقف النار».

وأشار إلى أن «الآليّة التي يتمّ العمل عليها الآن هي كيفية تطبيق القرار الأممي رقم 1701»، قائلًا إن «هناك إجماعًا دوليًا على تنفيذه».

وأوضح أن حديث المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، عن القرار 1701 يدلّ على أنّ المطلوب كيفيّة تنفيذه، معقبًا: «الجميع يعلم أنّ الحلّ يكمن في التطبيق الكامل لهذا القرار من قبل الجانبين لا لقرار آخر».

واختتم: «الأمور ليست صعبة، إذ إنّها تحتاج إلى قرار وإرادة، والدولة اللبنانيّة لديها الإرادة والقدرة على تنفيذ القرار 1701، والكرة الآن في الملعب الإٍسرائيلي».

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