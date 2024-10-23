مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية تكرم رئيس البرلمان العربي

زار عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، مقر المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.

وكان في استقبال العسومي، السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين، وكادر المندوبية الدبلوماسي.

وخلال اللقاء قدم السفير العكلوك درعاً تذكارياً لرئيس البرلمان العربي تقديراً وعرفاناً لمواقفه العربية الأصيلة، ودوره الكبير والمؤثر دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، خلال فترة رئاسته للبرلمان العربي.

وقدم السفير العكلوك لرئيس البرلمان العربي هذا التكريم باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء الحديث عن دور البرلمان العربي وأنشطته الداعمة للقضية الفلسطينة وما قدمه رئيس البرلمان العربي من دعم للقضية خلال فترة ولايته، بما في ذلك القرارات والمواقف والبيانات التي صدرت عن البرلمان، خاصة خلال عام الإبادة الجماعية السابق، وكذلك الشكوى التي قدمها العسومي باسم الشعب العربي للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء كلّ من مستشار أول د. رزق الزعانين، ومستشار أول تامر الطيب، وملحق دبلوماسي ماهر أسامة مسعود.