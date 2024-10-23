اعتقال مشتبه به على خلفية إطلاق النار على مكتب حملة اللجنة الوطنية الديمقراطية في أريزونا

أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء، القبض على مشتبه على خلفية ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة خلال 20 يوما أدت إلى إلحاق أضرار بمكتب تابع لحملة اللجنة الوطنية الديمقراطية في ضاحية فينيكس.

وقالت شرطة تيمبي إن جيفري مايكل كيلي، البالغ من العمر 60 عاما، متهم أيضا بتعليق عدة لافتات سياسية محاطة بشفرات حلاقة أمس الثلاثاء في أهواتوكي، وهي ضاحية راقية في فينيكس حيث اختار معظم الناخبين مرشحين ديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

وقالت السلطات إن اللافتات المرسومة يدويا كانت مثبتة على أشجار النخيل ويبدو أنها تنتقد الديمقراطيين ومرشحتهم في الانتخابات الرئاسية، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأفادت الشرطة أن كيلي محتجز بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم إرهابية وأربع تهم أخرى تتعلق بإطلاق النار.

ومن المقرر أن يمثل كيلي المقيم في فينيكس أمام جلسة أولية في المحكمة بعد ظهر اليوم الأربعاء، وهو نفس التوقيت الذي تعتزم خلاله شرطة تيمبي إصدار مزيد من المعلومات حول اعتقال كيلي.

وقالت الشرطة إن كيلي أطلق طلقات رش ثم طلقات نارية على الباب الأمامي الزجاجي ونافذة لمكتب الحملة الخاصة بالديمقراطيين في أريزونا في الساعات الأولى من صباح 16 سبتمبر و23 سبتمبر و6 أكتوبر.

لم يكن هناك أحد بداخل المكتب أثناء إطلاق النار.