 هاريس: الديمقراطيون مستعدون إذا حاول ترامب استباق نتيجة الانتخابات بإعلان فوزه - بوابة الشروق
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هاريس: الديمقراطيون مستعدون إذا حاول ترامب استباق نتيجة الانتخابات بإعلان فوزه


نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 3:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 3:57 ص

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس الثلاثاء إن فريقها مستعد لتحدي دونالد ترامب إذا حاول إعلان فوزه قبل الأوان في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وأضافت هاريس أنها تركز أولا على التغلب على المرشح الجمهوري.


وصرحت هاريس لشبكة إن بي سي نيوز قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات. وقالت إن الديمقراطيين "لديهم الموارد والخبرة" إذا حاول ترامب تخريب الانتخابات.

واتهمت ترامب بمحاولة التراجع عن انتخابات حرة ونزيهة، والذي "لا يزال ينكر إرادة الشعب، والذي حرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي وتعرض حوالي 140 من ضباط إنفاذ القانون للهجوم. بعضهم قتلوا".

وقالت: "هذه مسألة خطيرة للغاية".

واتهم ترامب جنائيا بمحاولة إلغاء انتخابات 2020، ويرفض الاعتراف بخسارته أمام الرئيس جو بايدن. وبعد محاولة قانونية فاشلة لإلغاء النتائج، قام حشد من أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون في محاولة لوقف التصديق على نتيجة السباق.


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