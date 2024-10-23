ليدز يضم صفقة فرنسية

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، المنافس في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي جوشوا جيلافوجي، في صفقة انتقال حر.

ولم يكن جيلافوجي (34 عاما) الذي يمكنه اللعب في خطي الوسط والدفاع، مرتبطا بأي ناد منذ رحيله عن فريق ماينز الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتوصل جيلافوجي، الذي شارك في 7 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، لاتفاق من أجل الانضمام لليدز حتى نهاية الموسم الحالي، بشرط الحصول على تصريح عمل.

وبعد أن بدأ مسيرته الكروية مع فريق سانت إتيان، الذي توج معه بكأس الرابطة الفرنسية موسم 2012 / 2013، دافع جيلافوجي عن ألوان أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وفولفسبورج الألماني وبوردو الفرنسي.

وجاء في بيان صادر عن ليدز نشره النادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني الرسمي "يود الجميع الترحيب بجوشوا في إيلاند رود".

وأضاف ليدز في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بعد الحصول على التصريح الدولي والتصديق على الأوراق اللازمة، نأمل أن يكون مؤهلا للعب مع الفريق أمام بريستول سيتي في أشتون جيت يوم السبت المقبل في تشامبيون شيب".