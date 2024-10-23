 علام عبري: اندلاع حريق بمنشأة صناعية في عكا بعد إصابتها بصاروخ من لبنان - بوابة الشروق
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علام عبري: اندلاع حريق بمنشأة صناعية في عكا بعد إصابتها بصاروخ من لبنان

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 11:50 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، باندلاع حريق في منشأة بالمنطقة الصناعية في عكا، بعد إصابتها بصاروخ أطلق من لبنان.

وأشار موقع «يديعوت أحرنوت» إلى اندلاع حريق بمصنع يقع في منطقة نعمان الصناعية بمدينة عكا، جراء القصف اللبناني على المنطقة.

ولفت إلى وقوع أضرار بمبنى في المنطقة الصناعية في كريات بياليك شمال مدينة حيفا.

ونقل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن الجيش رصد إطلاق 25 صاروخًا من لبنان، لافتًا إلى اعتراض معظمها.

وذكر المتحدث أن القصف أدى إطلاق صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك والمنطقة المحيطة بها، كما أدى إلى إصابات قليلة جراء التدافع.

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