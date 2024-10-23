وزير المالية الألماني يشيد بالاتفاق على تقديم قرض بـ50 مليار دولار لأوكرانيا

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن اتفاق الدول الصناعية الغربية الكبرى على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا يشكل "طفرة واسعة".

وقال ليندنر في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يوضح أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يقفان معًا ويصران على دعم أوكرانيا في " الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي طالما كان ذلك ضروريًا".

وأشار رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى أن الشيء المميز الخاص في هذا القرض هو أنه سيتم تحميل روسيا سداد جزء منه من خلال الاستفادة من العائدات على أموال البنك المركزي الروسي في الغرب التي تم تجميدها.

وتابع: "هذه إشارة لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بأنه حتى بعد هذا اليوم، لا يمكنه العودة إلى ممارسة الأعمال كالمعتاد".

كما أكد ليندنر أن هذا الاتفاق مفيد للميزانية الألمانية أيضا مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في إطار التزامها الثنائي مع كييف، لكنه لفت إلى أنه لم تعد هناك حاجة إلى تمويل التعزيز اللازم لهذا الدعم عبر الميزانية الألمانية.