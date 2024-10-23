أطلقت مؤسسة لايف ميديا للإنتاج، مسابقة عربية شعرية ضخمة بعنوان "أحرار نوفمبر"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، برعاية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وتعرف هذه المسابقة التي ستنتظم على مدار أسبوع كامل بداية من 24 من شهر أكتوبر الجاري، مشاركة فطاحل الشعراء من العالم العربي، والذين سيتنافسون بقصائدهم التي ستتغنى بالثورة التحريرية بالجزائر.

واختارت اللجنة المنظمة أسماء كبيرة في لجنة التحكيم يتقدمهم الدكتور عبد الله حمادي من الجزائر والشاعر الناقد نايف بن رشدان من المملكة العربية السعودية، والشاعر الدكتور وليد الصراف من العراق والناقدة الدكتورة هدى عطية من مصر، فيما سينشط سهرات "البرايمات" الشاعر الجزائري عبد الرحمان بوزربة.

وسينطلق البرايم الأول يوم 24 أكتوبر الجاري يوعرف مشاركة كل من أحمد البشير الفاخري من ليبيا، رانيا أبو عليان من الأردن، محفوظ ألبو من موريتانيا، زين العابدين المرشدي من العراق، الزبير دردوخ من الجزائر، هارون عمري من الجزائر، سمية محنش من الجزائر والنذير طيار من الجزائر، فيما سيكون ضيف شرف البرايم الأول، الشاعر الجزائري حكيم ميلود.

وسينتظم البرايم الثاني والثالث يوم 26 أكتوبر، بمشاركة عمار حسن من السودان، علي حسن مي من فلسطين، محمد صالح جرادي من اليمن، سليمان خالد الجيجان من سوريا، محمد عبدالله العياف من الأردن، سيدي محمود الراظي من موريتانيا، هود الأماني من ليبيا، سنية مدوري من تونس، أية رزايقية، موسي ابراهيمي، جمال رميلي، أسامة كاسح، أحمد صلاي، سمية محنش، عاشور بوكلوة وأحمد بوفحتة من الجزائر، وسيكون مدير بيت الشعر في مصر الشاعر المصري سامح محجوب ضيف الشرف.

وبخصوص البرايم النهائي، كشفت اللجنة المنظ