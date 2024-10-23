حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام في مركزي المنيا ومغاغة

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع جميع الإشغالات عن حرم الطريق العام؛ مما يتسبب في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين والمركبات.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر إشغالات، وتم رفع وإزالة التعديات الموجودة من الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية، ورفع إشغالات مدخل شارع طه حسين، وشارع السلام الشرقي، وميدان المحطة، وإزالة تعديات المقاهي بشوارع المدارس، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات وعربات الأطعمة والمشروبات، وإزالة المخالفات في جميع الأحياء بالمدينة.

وفي مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملات مكثفة لرفع الإشغالات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر إشغال طريق بشوارع حي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المفاجئة بشوارع المدينة للقضاء على الإشغالات والعشوائية والتكدس المروري.