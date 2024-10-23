 أفغانستان.. إصابة 11 شخصا جراء انفجار بسوق مكتظ في كابول - بوابة الشروق
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أفغانستان.. إصابة 11 شخصا جراء انفجار بسوق مكتظ في كابول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:35 م

أدى انفجار في سوق مزدحم في كابول، اليوم الأربعاء، إلى إصابة 11 شخصا، بينهم أطفال، وفقا لما ذكرته منظمة غير حكومية.

ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار، ولم يتسن الحصول على تعليق من جانب حركة طالبان.

وقالت منظمة إميرجنسي، وهي منظمة إنسانية غير حكومية، تدير مركزا للعمليات الجراحية في العاصمة الأفغانية، إن الانفجار ضرب سوقا للملابس المستعملة في منطقة سينما بامير.

وقال ستيفانو جينارو سميرنوف، نائب مدير فرع منظمة إميرجنسي في أفغانستان، إن من بين الجرحى فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وصبي يبلغ من العمر أربع سنوات، كما أن شخصا بالغا في حالة حرجة.

وأوضح سميرنوف أن "الانفجار وقع في سوق للملابس المستعملة عند افتتاحه وتزاحم الناس لدخوله. ويعد حي سينما بامير، أحد أكثر الأحياء اكتظاظا بالسكان في كابول. ويعيش العديد من المتضررين جراء هذا الانفجار في ظل أوضاع فقر مدقع".


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