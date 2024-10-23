بايدن: زعماء العالم مرعوبون من احتمالية عودة ترامب للبيت الأبيض

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات لاذعة لسلفه دونالد ترامب الثلاثاء، مشيرا إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.



وقال بايدن، في إشارة على وجه التحديد إلى رحلته إلى ألمانيا الأسبوع الماضي: "في كل اجتماع دولي أحضره، يسحبونني جانب، زعيما تلو الآخر، بهدوء ويقولون /جو، لا يستطيع الفوز/، ديمقراطيتي على المحك".

وأضاف بايدن: "أمريكا تبتعد، من يقود العالم؟ من؟ سموا دولة".

جاءت تعليقات بايدن خلال ما كان يفترض أن يكون خطابا رصينا إلى حد ما حول الرعاية الصحية في نيو هامبشير.