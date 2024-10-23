الأونروا: عام واحد من الحرب أعاد قطاع غزة 70 عاما للوراء

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين.

وقال لازاريني في بيان "وفقًا لأحدث دراسة أجرتها الأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريبًا في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم بمقدار 70 عامًا".

وأضاف: "كلما طال أمد هذا، طال الوقت لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، حيث استشهد حوالي 42,718 فلسطيني وأصيب ما يزيد على 100,282 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم.