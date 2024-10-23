كلية القادة والأركان تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الكلية، وذلك في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الكلية تزامناً مع الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمي عن جمهورية مصر العربية، تناول نبذة عن كلية القادة والأركان والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها الدولة المصرية في مختلف المجالات. تلا ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية بمشاركة أكاديمية الفنون، وكورال الأطفال، وذوي الهمم.

وألقى اللواء أح محمد محمود عوض، مدير كلية القادة والأركان، كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية داخل الكلية، مشيراً إلى أن الكلية تسعى دائماً لمواكبة أحدث أساليب وطرق التعليم المتطورة لتخريج قادة مسلحين بالعلم والفكر والمعرفة.

وعلى هامش الفعاليات، أقيم معرض للمطبوعات الخاصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك معرض لعدد من دول الدارسين الوافدين بالكلية، حيث تم عرض الموروثات الثقافية والشعبية لتلك الدول.

حضر الفعاليات اللواء أح وليد حمودة عوض، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين بالقاهرة.