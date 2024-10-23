ولي العهد السعودي وبلينكن يبحثان الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية بغزة ولبنان

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استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.