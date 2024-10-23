أحاديث جانبية ودية بين الرئيس الإماراتي وآبي أحمد قبل انطلاق قمة تجمع بريكس



انطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس» 2024 في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأظهرت اللقطات التي نقلها البث المباشر لموقع «الرئاسة» محادثات جانبية ودية بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وفي إحدى اللقطات ظهر «بن زايد» وهو يتحدث مباشرة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، والتقطت الكاميرا بعدها صورًا لحديث السفير د. بدر عبد العاطي، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

كما يتناول إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.

وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.