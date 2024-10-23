 البنتاجون ينفي التحقيق مع موظفة إيرانية الأصل بعد تسريب الرد الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون ينفي التحقيق مع موظفة إيرانية الأصل بعد تسريب الرد الإسرائيلي


نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 7:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 7:00 م

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، الأربعاء، صحة مزاعم تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات إعلامية تتهم موظفة من أصول إيرانية تعمل في البنتاجون بالتورط في حادث تسريب معلومات سرية بشأن استعدادات إسرائيل للرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقال رايدر، إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي أي" يعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات للتحقيق في الحادث، كما أشار إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث هذا الموضوع مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مكالمة هاتفية، وفق شبكة الحرة.

ورفض رايدر الخوض في تفاصيل التحقيقات التي شدد على أنها لا تزال في مراحلها الأولى.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر أمس، الثلاثاء، أنه يحقق في تسريب وثيقتين شديدتي السرية تتحدثان عن استعدادات إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران.

وسبق أن ألمحت منشورات على الإنترنت، دون ذكر أدلة، إلى أنه يجري التحقيق مع موظف بوزارة الدفاع لتسريب المعلومات.


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