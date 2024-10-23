قال الفنان عبد الرحيم حسن، إنه تخرج من كلية التجارة؛ لكن حبه للفن بدأ منذ طفولته، مشيرا إلى بدايته في سن السابعة من عمره مع فرقة مسرحية في محافظة بورسعيد بتقديم شخصية الطفل الشهيد نبيل منصور في مسرحية من بطولة الفنان محمود ياسين.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى حصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن مسرحية «الطاعون» للكاتب الفرنسي ألبير كامو.

وأضاف أنه قدم أول أعماله التلفزيونية بعد تخرجه من الجامعة عام 1978، بمشاركته في مسلسل «كيمو» الذي قام ببطولته الفنان محمد صبحي، والمخرج نور الدمرداش، متابعا: «مسلسل فارس بلا جواد ربطني باقي العمر بالأستاذ محمد صبحي، شخصية حاذق باشا بصمة أعتز بها جدًا».

وكشف عن كواليس اختياره للشخصية، قائلا: «رشحني الأستاذ محمد صبحي في البداية لدور آخر14 حلقة، ثم عرض عليّ دور باشا تركي 4 حلقات، وترك لي حرية الاختيار فقررت اختياره رغم قصره، وكان له بالفعل بصمة في مشواري الفني».

وختم حديثه: «فارس بلا جواد علامة في تاريخي المهني ونقلني بعدها نقلة ثانية، وشاركت في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وكل الأعمال التاريخية مثل عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد ».