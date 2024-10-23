

أقامت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في العاصمة الإيرانية طهران، مجلس عزاء لرئيس المكتب السياسي العام للحركة وقائد معركة طوفان الأقصى يحيى السنوار.

وشارك في مجلس العزاء الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وقائد قوات القدس اللواء إسماعيل قآني، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق د. سعيد جليلي، ومسئولون إيرانيون وشخصيات رسمية وشعبية، وقيادات من الحرس الثوري، ووفود برلمانية وشعبية، وفقا لبيان حركة حماس، اليوم الأربعاء.

وصرح پزشكيان، في حديثه لوسائل الإعلام خلال مجلس العزاء، بأن "الحرب في المنطقة لن تنتهي بأعمال القتل، بل بإحلال العدالة ونيل الشعوب حقوقها".

بدوره، رحب ممثل حركة حماس في إيران د. خالد القدومي بزيارة الرئيس الإيراني، مؤكدًا أنها تعبير رسمي من الجمهورية الإسلامية عن تضامنها ودعمها للمقاومة الفلسطينية وقياداتها.

وقال القدومي: "إن شعبنا الفلسطيني يراهن على جميع القوى الحية في المنطقة، وعلى رأسها إيران، في دفع الظلم والانتصار للحق الفلسطيني، وإحلال العدالة".