انفجار شاحنة وقود يودي بحياة 11 شخصا في أوغندا

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قالت الشرطة إن 11 شخصا على الأقل ، من بينهم طفلان، لقوا حتفهم الثلاثاء جراء انفجار شاحنة وقود بجوار طريق سريع في أوغندا.

وقال باتريك أونيانجو المتحدث باسم الشرطة إن الشاحنة انقلبت بعد حادث ثم انفجرت في وقت لاحق في بلدة خارج العاصمة كمبالا.



وأضاف في بيان: "الضحايا احترقوا لدرجة يصعب معها التعرف عليهم". وارتفعت سحابة من الدخان الداكن من مكان الحادث.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المارة فيما يبدو أشخاصا يجمعون الوقود من الشاحنة قبل انفجارها.

وقال أونيانجو: "هذا الحادث المأساوي بمثابة تذكير بالمخاطر المرتبطة بحوادث ناقلات الوقود وأهمية توخي الحذر عند التعامل مع المواد الخطرة".

ووقعت حوادث مماثلة على مدار السنوات الماضية في جميع أنحاء شرق أفريقيا.

ولقي ما لايقل عن 62 شخصا حتفهم في تنزانيا عام 2019 أثناء محاولتهم سحب الوقود من شاحنة مدمرة.

وفي جنوب السودان، لقي ما لا يقل عن 183 شخصا حتفهم عام 2015 عندما تجمع مئات القرويين حول شاحنة وقود لجمع الوقود.