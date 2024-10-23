الشرطة الأوروبية تصدر 104 مذكرات اعتقال بسبب اتهامات بالاحتيال تتعلق بالأغذية والخمور

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قالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) في لاهاي، اليوم الأربعاء، إنها فككت 11 عصابة وضبطت بضائع تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار في حملة ضد الأغذية والمشروبات المقلدة.

وقالت الشرطة الأوربية (يوروبول) "إن الاحتيال في الأغذية وتقليد الأغذية والمشروبات وإساءة استخدام العلامات الجغرافية(الدالة على المنشأ) يشكل مجال جريمة كبير وخطير يجب التصدي له على المستوى الدولي".

وأشارت الوكالة إلى أنها صادرت بضائع تبلغ قيمتها 91 مليون يورو (98 مليون دولار) من الأسواق.

وقالت الوكالة إنها أصدرت 104 مذكرات اعتقال و184 مذكرة تفتيش كما تمت إحالة 278 شخصا إلى السلطات القضائية، وتم إجراء نحو 6 آلاف عملية تفتيش.

وأشارت إلى أن "وكالات إنفاذ القانون والجمارك وتنظيم الأغذية صادرت نحو 22 ألف طن من المواد الغذائية ونحو 850 ألف لتر من المشروبات (معظمها كحولية)."

ولاحظ المحققون استمرار اتجاه المحتالين لبيع أغذية منتهية الصلاحية عن طريق التسلل إلى شركات التخلص من النفايات للوصول إلى الأغذية المخصصة للإتلاف.

وقالت يوروبول: "بعد مسح تواريخ انتهاء الصلاحية وإعادة طباعتها أو طباعة ولصق ملصقات جديدة، يقومون بإعادة إدخال تلك المنتجات منتهية الصلاحية إلى سلسلة التوريد".