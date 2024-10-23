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تتعرض عدد من المحافظات المصرية وخاصة المدن الجديدة القريبة من المناطق الصحراوية لموجة من الرياح الترابية وفقا لهيئة الأرصاد.

وتسبب الرياح الترابية آثارا صحية متنوعة ومخاطر مرورية مسببة للحوادث ما يجعل من الضروري التزام بعض النصائح لتجنب مخاطرها.

وتسرد جريدة الشروق أهم أخطار الرياح الترابية والنصائح الواجب اتباعها لمواجهتها.

-أخطار العواصف الترابية

وذكر موقع أويزوم أن الرياح الترابية تحمل كميات كبيرة من الجزيئات الدقيقة القادرة على اختراق النظام التنفسي والإضرار به وبالقلب أيضا.

وتسبب الأتربة الدقيقة حين دخول الجهاز التنفسي الكحة والعطس نتيجة الالتهابات وكذلك صعوبة التنفس، كما تؤثر أيضا على العينين التي تصاب بالإحمرار نتيجة الالتهابات، بينما تؤدي كثرة التعرض للأتربة لمشاكل بعيدة المدى في الإبصار.

ووفقا لموقع أويزوم، يمتد تأثير الأتربة للجلد، حيث تقلل الأتربة من كمية الزيوت الموجودة به؛ ما يجعله يصاب بالجفاف.

-نصائح صحية

ويقدم موقع هيلث دايركت بعض النصائح الواجب اتباعها أثناء هبوب أي رياح ترابية:-

-البقاء بالمنزل وإغلاق النوافذ بعناية.

- تشغيل المكيفات حال توفرها وضبطها على نمط التحرك لتوزيع الهواء بالغرفة.

- ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل أو لف قطعة قماش على الوجه مع ارتداء النظارات لحماية العينين.

-حمل كمية كافية من المياه حال الخروج لغسل العينين ولتجنب مشاكل الجفاف.

-نصائح القيادة

ويوضح موقع إنديا نيوز تيفي أن عملية قيادة السيارات تزداد خطورتها مع العواصف الترابية التي تضعف الرؤية لذلك يجب اتباع الآتي:-

-القيادة البطيئة وتشغيل أضواء السيارة.

-استخدام بوق السيارة لتحذير بقية السيارات مع حالة ضعف الرؤية بينما يمكن التوقف عن القيادة ووضع السيارة بجانب الطريق حال تدهور القدرة على الرؤية.

-تشغيل مكيف السيارة لتقليل الأتربة بداخلها وعدم تسليطه على وجه السائق والركاب منعا للحساسية.

-العناية بالمنزل من الأتربة

ويوضح موقع هيلث أونلي بعض النصائح الواجب اتباعها أيضا للعناية بالمنزل:-

-تنظيف المنزل أولا بأول منعا لتراكم الأتربة خلال العاصفة الترابية، إذ يتم استخدام المكنسة الكهربائية لسحب الأتربة وقطع القماش المبتلة لمنع الأتربة من التطاير.

-غسل الفرش بالماء الساخن لإزالة أي أثر من الغبار قد يسبب الحساسية لاحقا.

-خلع الأحذية خارج المنزل وفركها جيدا منعا لإدخال المزيد من الغبار خلال العاصفة.