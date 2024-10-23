جاهزية ثنائي سيراميكا قبل مواجهة بيراميدز

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تلقى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، خبرا سعيدا بجاهزية الثنائي عبد الله مجدي ورجب نبيل لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ويلعب بيراميدزمع سيراميكا غدا الخميس في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المحلى المقامة حاليا في الإمارات.

وخضع الثنائي لاختبار طبي قبل المشاركة في التدريبات وأثبتت سلامتهما وجاهزيتهما لتدعيم تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز، بعدما تعرضا للإصابة خلال مباراة الاهلى الماضية.

وتعرض عبد الله مجدي للإصابة بشد في السمانة خرج على إثرها من مواجهة الأهلى، بينما تعرض رجب نبيل لشد في العضلة الخلفية في آخر دقائق المباراة.

وشارك عبد الله مجدي ورجب نبيل في مران الفريق بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيتهم للتواجد أمام بيراميدز في انتظار إشارة أيمن الرمادي.