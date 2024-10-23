 عودة التيار الكهربائي لمعظم أنحاء كوبا بعد الإعصار أوسكار الذي أودى بحياة 7 أشخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عودة التيار الكهربائي لمعظم أنحاء كوبا بعد الإعصار أوسكار الذي أودى بحياة 7 أشخاص

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 6:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 6:57 ص

قالت الحكومة الكوبية، الثلاثاء، إنه تمت استعادة أكثر من 70% من خطوط الكهرباء في كوبا بعد انقطاع التيار عن جميع أنحاء الجزيرة لعدة أيام، بعد أن تسبب الإعصار أوسكار في أضرار جسيمة.

وأضافت الحكومة أن عدد القتلى بسبب الإعصار ارتفع إلى 7، بينهم طفل /5 سنوات/، بينما تواصل السلطات تقييم الأضرار.

ولم تتم استعادة الكهرباء بشكل كامل بعد في مقاطعة جوانتانامو بشرق البلاد التي لا تزال متضررة بشدة من الفيضانات والدمار الناجم عن الإعصار.

ويكافح المسؤولون للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في البلاد، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ ثورة فيدل كاسترو عام 1959.


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