أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، وشدد على أنه يتمنى أن يحالف التوفيق فريقه في لقاء الغد من أجل حصد اللقب في بداية الموسم المحلي.

وأضاف اللاعب قائلاً:" سنواجه فريق قوي ويضم لاعبين مميزين وهم المنافس التقليدي للزمالك، ويكون له طعم خاص".

وأكد عمر جابر أنه أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي، وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

وتابع اللاعب قائلاً :" اللاعبون يفصلون أنفسهم عن أي أحداث خارجية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد أمام الأهلي، لإسعاد جماهير الزمالك باللقب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .