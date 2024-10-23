بوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الدولار يُستخدم بالفعل كسلاح، مشيرا إلى أن ذلك خطأ كبيرا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين في اجتماع قمة «بريكس» الموسع: «يُستخدم الدولار كسلاح، ونحن نرى هذا، أعتقد أن هذا خطأ كبير يرتكبه أولئك الذين يفعلون ذلك. لا يزال الدولار أهم أداة للتمويل العالمي، لكننا لسنا من يفعل ذلك».

وأضاف: «نحن لا نتخلى عن الدولار، ولا نحاربه، لكن إذا لم يُسمح لنا بالعمل فماذا نفعل؟ نحن مضطرون للبحث عن بدائل أخرى وهذا ما يحدث».

واقترح الرئيس الروسي إنشاء منصة استثمارية جديدة لمجموعة «بريكس»، لدعم الاقتصادات الوطنية ودول الجنوب والشرق العالمي.

وأضاف بوتين بأن هناك حاجة إلى إطلاق منصة للمنافسة العادلة بين دول «بريكس»، وأن روسيا تقترح إنشاء منصة منفصلة لدول المجموعة للمعادن الثمينة والماس.

وأشار الرئيس الروسي إلى الحاجة في النظر في المستقبل لتحويل بورصة «بريكس» للحبوب إلى بورصة سلعية كاملة.

وأكد بوتين أن حصة دول «بريكس» في الاقتصاد العالمي، من حيث تعادل القوة الشرائية، تتجاوز دول مجموعة السبع.