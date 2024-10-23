وزير الدفاع الأمريكي: تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في غزة قد يؤدي إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال

- أوستن: يجب أن تكون إسرائيل أكثر دقة في العمليات العسكرية ضد حركة حماس للحد من الخسائر في صفوف المدنيين

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء: "إن تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في قطاع غزة قد يؤدي إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال وإلى ظهور المزيد من المسلحين المناهضين لإسرائيل في المستقبل".

وفي حديثه للصحفيين في روما، أضاف أوستن أنه يشير إلى ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في كل مكالمة هاتفية يجريها مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وفق وكالة رويترز.

وأوضح أنه يؤكد في كل مكالمة على ضرورة أن تكون إسرائيل أكثر دقة في العمليات العسكرية ضد حركة حماس للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وضرورة الحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأكد: "التقاعس عن هذه المسألة قد يخلق جيلا من الفلسطينيين الرافضين للتعاون مع إسرائيل في المستقبل. لذلك فإنك تزيد في حقيقة الأمر من أعداد المسلحين... إذا لم تقم بذلك".

وكثفت إسرائيل هجومها على شمال قطاع غزة منذ استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع الماضي. وذكرت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 20 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية جديدة، معظمهم في الشمال.

وعلاوة على تدمير القطاع يواجه سكان غزة نقصا حادا في الغذاء والمياه والوقود والأدوية والرعاية الطبية.

وفي رسالة سرية من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى مسئولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، طالبت باتخاذ تدابير واضحة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأحجم أوستن عن مناقشة الرسالة علنا، وقال: "القدرة على النجاح عسكريا عبر تحقيق الأهداف وحماية المدنيين في ساحة المعركة ... يمكن القيام بالأمرين معا. فليس هناك تناقض بينهما".