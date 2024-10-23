 اليونسكو: الصحفيون يواجهون ضغوطا بسبب مزاعم مزيفة لكبح تقاريرهم - بوابة الشروق
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اليونسكو: الصحفيون يواجهون ضغوطا بسبب مزاعم مزيفة لكبح تقاريرهم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 9:24 م

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عن قلقها، اليوم الأربعاء، إزاء اتهام صحفيين، خاصة في شرق أوروبا، بارتكاب جرائم اقتصادية بهدف كبح التقارير النقدية التي يعدونها.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الصحفيين تتم ملاحقتهم بمزاعم، مثل الابتزاز والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وانتشر هذا الأسلوب وازداد في جميع المناطق، لكن يمكن رؤيته أكثر في شرق أوروبا وآسيا الوسطى. وهو يهدف إلى تشتيت الصحفيين الذين يكتبون مواد انتقادية عن عملهم وترهيبهم.

وأوضحت اليونسكو أن الصحفيين الذي يعدون تقارير عن الفساد يواجهون مخاطر خاصة.

وأشارت المنظمة إلى نمط مثير للقلق من القوانين المالية والإجراءات الإدارية التي يتم إساءة استغلالها ضد الصحفيين، من قبل ممثلي الدول بصورة حصرية تقريبا.


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